De fil en crochet Montargis

De fil en crochet

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Chaque 1er samedi du mois, atelier crochet pour débutant(e) ou confirmé(e). Placé sous le signe de la créativité et de la convivialité, nous vous proposons un moment de détente propice aux échanges de savoir-faire on crochète, on s’échange nos astuces tout en dégustant une tasse de thé ou de café.

Apporter un crochet n°4 minimum et une pelote de coton ou fil acrylique de couleur claire, de la taille correspondante .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

From thread to hook

