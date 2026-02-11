De Fils en aiguilles Bibliothèque Lamballe-Armor

De Fils en aiguilles

Bibliothèque 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tricot de rue, Initiez-vous au tricot de rue à la bibliothèque. L’occasion de découvrir le tricot et le crochet, ou d’apprendre de nouvelles techniques. .

Bibliothèque 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

