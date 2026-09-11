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AGENDA · Lamballe-Armor

De Fils en aiguilles Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque de Planguenoual · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque de Planguenoual
Adresse
4 rue du 19 mars 1962
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

De Fils en aiguilles

Bibliothèque de Planguenoual 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez partager un moment convivial pour découvrir, redécouvrir ou échanger autour du tricot ou du crochet. L’atelier est accessible aux débutants et aux enfants.   .

Bibliothèque de Planguenoual 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31 

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English :

L’événement De Fils en aiguilles Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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