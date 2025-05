De fleur en fleur, contes d’une petite fleur bleue Un conte de Mej – La Galerie Binic-Étables-sur-Mer, 22 juin 2025 17:00, Binic-Étables-sur-Mer.

Côtes-d’Armor

De fleur en fleur, contes d’une petite fleur bleue Un conte de Mej La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22 17:45:00

Date(s) :

2025-06-22

En écho à l’exposition qui explore les mouvements invisibles du vivant, Mej nous propose une narration douce et vagabonde autour du végétal. Dans ce conte tout public, sensible et plein d’humour, une petite fleur bleue cherche sa place dans un monde déjà planté.

Trouver où installer ses racines n’est pas toujours simple, même pour une fleur. Quand elle a atterri dans un massif de rhododendrons, la petite fleur bleue, myosotis, n’imaginait pas qu’il serait si compliqué d’y trouver sa place. Heureusement, elle raconte des histoires. Des histoires de fleurs… des histoires qui font voyager sans bouger.

Départ de << La Galerie (conte en extérieur). Tout public dès 7 ans. Vous pouvez apporter de quoi vous asseoir ou vous emmitoufler coussins, plaids, chaises pliantes bienvenus. . La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 73 39 92 English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement De fleur en fleur, contes d’une petite fleur bleue Un conte de Mej Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme