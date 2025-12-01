De Givre et de Braise- Contes et musique des esprits de Noël Salle Artemisia La Gacilly

De Givre et de Braise- Contes et musique des esprits de Noël

Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly Morbihan

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

De Givre et de Braise est une veillée du solstice qui rassemble cinq contes d’hiver et de

Noël, chacun porteur d’un visage de la saison sombre. On y traverse les forêts qui

parlent, les portes de la mémoire, la peur qui se consume, la lumière qui renaît et la

malice qui réchauffe les cœurs. Arbres en dispute, jument spectrale, Krampus veilleur,

esprit du chêne et diablotins farceurs composent un voyage où le givre laisse place à la

braise. Entre poésie, souffle, jeux d’ombres et éclats de feu, le spectacle offre un cycle

complet — une heure d’histoires qui ramènent la lumière au cœur de la nuit

Salle Artemisia, La Gacilly

Tout public, dès 8 ans.

Tarif 10 €

Billetterie sur place réservation conseillée en ligne sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Une production Centre de l’Imaginaire Arthurien

Office de l’Imaginaire Ardennais

En partenariat avec de l’Oust à Brocéliande Communauté. .

Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

