De Givre et de Braise- Contes et musique des esprits de Noël Salle Artemisia La Gacilly

De Givre et de Braise- Contes et musique des esprits de Noël
Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly Morbihan
Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
De Givre et de Braise est une veillée du solstice qui rassemble cinq contes d’hiver et de
Noël, chacun porteur d’un visage de la saison sombre. On y traverse les forêts qui
parlent, les portes de la mémoire, la peur qui se consume, la lumière qui renaît et la
malice qui réchauffe les cœurs. Arbres en dispute, jument spectrale, Krampus veilleur,
esprit du chêne et diablotins farceurs composent un voyage où le givre laisse place à la
braise. Entre poésie, souffle, jeux d’ombres et éclats de feu, le spectacle offre un cycle
complet — une heure d’histoires qui ramènent la lumière au cœur de la nuit
Salle Artemisia, La Gacilly
Tout public, dès 8 ans.
Tarif 10 €
Billetterie sur place réservation conseillée en ligne sur www.broceliande-centre-arthurien.com
Une production Centre de l’Imaginaire Arthurien
Office de l’Imaginaire Ardennais
En partenariat avec de l’Oust à Brocéliande Communauté. .
Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
