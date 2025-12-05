De Givre et de Braise Rimogne
De Givre et de Braise Rimogne samedi 20 décembre 2025.
De Givre et de Braise
Salle polyvalente Rimogne Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
nouveau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Par l’harmonie de Rimogne Chœur DiapasonAvec la participation du conteur Bruno Sotty sous la direction de Romain Daugny A 15h Déconseillé au moins de 10 ans Par l’office imaginaire Ardennais
.
Salle polyvalente Rimogne 08150 Ardennes Grand Est +33 6 19 57 16 75
English :
By l’harmonie de Rimogne Ch?ur DiapasonWith the participation of storyteller Bruno Sotty under the direction of Romain Daugny At 3pm Not recommended for children under 10 By l’office imaginaire Ardennais
L’événement De Givre et de Braise Rimogne a été mis à jour le 2025-12-04 par Ardennes Tourisme