De Givre et de Braise Rimogne

De Givre et de Braise

Salle polyvalente Rimogne Ardennes

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Par l’harmonie de Rimogne Chœur DiapasonAvec la participation du conteur Bruno Sotty sous la direction de Romain Daugny A 15h Déconseillé au moins de 10 ans Par l’office imaginaire Ardennais

Salle polyvalente Rimogne 08150 Ardennes Grand Est +33 6 19 57 16 75

By l’harmonie de Rimogne Ch?ur DiapasonWith the participation of storyteller Bruno Sotty under the direction of Romain Daugny At 3pm Not recommended for children under 10 By l’office imaginaire Ardennais

