DE GRANDS ENFANTS LE BIJOU Toulouse

DE GRANDS ENFANTS

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 21:00:00

fin : 2026-03-05 23:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Ce binôme fusionnel et musical, forts d’une solide expérience scénique et de collaborations multiples, Baptiste et Anatole préparent un virage résolument folk.

Une promesse d’évasion salutaire vers leurs paysages intérieurs faits de longs couchers de soleil et de tubes océaniques offerts en carte postale acoustique.

Un nouvel écrin généreux pour des harmonies vocales envoutantes saupoudrés de messages humanistes et d’horizons universels dont on a toutes et tous grand besoin … tels d’éternels enfants, devenus grands. 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69

English :

This fusional musical duo, with their solid stage experience and multiple collaborations, Baptiste and Anatole are preparing a resolutely folk turn.

