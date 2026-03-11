De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire La Manufacture Galerie Aix-en-Provence

De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire

Du 11/04 au 23/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h.

Ouverture exceptionnelle samedi 23 mai de 19h à minuit pour la Nuit européenne des Musées. La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Auteur italien majeur de la bande dessinée, Hugo Pratt a profondément marqué le neuvième art par son style épuré et sa narration ouverte sur le monde, l’Histoire et la Littérature.

Auteur italien majeur et figure incontournable de la bande dessinée internationale, Hugo Pratt a profondément renouvelé le neuvième art par un style graphique épuré et une narration ouverte sur le monde, l’Histoire et la Littérature. Avec Corto Maltese, il crée un personnage devenu mythique marin aventurier, libre penseur et voyageur infatigable. De Venise aux mers lointaines, Corto incarne l’esprit de liberté et d’indépendance qui traverse toute l’œuvre de Pratt.



Cette exposition inédite invite à découvrir la richesse de cet univers à travers dessins et aquarelles, grands formats, accompagnés de documents et de vidéos. Un parcours immersif qui met en lumière l’importance de Hugo Pratt et la place essentielle de Corto Maltese dans l’imaginaire collectif.



Ateliers et visites commentées sur réservation www.bd-aix.com



Biographie

Hugo Pratt (1927-1995) est un auteur de bande dessinée italien, figure majeure du neuvième art. Créateur du légendaire Corto Maltese, il a profondément renouvelé la bande dessinée en lui donnant une dimension littéraire, historique et poétique. Son dessin épuré, influencé par le cinéma et l’illustration, privilégie l’atmosphère et le non-dit. Grand voyageur, Pratt a vécu et parcouru de nombreux pays de l’Italie à l’Éthiopie, de l’Argentine à l’Angleterre nourrissant une œuvre ouverte sur le monde, marquée par l’histoire et les cultures. Son importance artistique a été reconnue par de nombreuses distinctions, dont le Grand Prix du Festival d’Angoulême en 1988 et le Grand Prix national des Arts graphiques, décerné par l’État français en 1990. Son influence demeure essentielle dans la bande dessinée contemporaine. .

La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Hugo Pratt, a major Italian comic book artist, left a profound mark on the ninth art form with his uncluttered style and his open-minded approach to the world, history and literature.

L’événement De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-11 par Mairie d’Aix-en-Provence