: ́ ’ De Jean-François Millet à Paul Cézanne en passant par Berthe Morisot, un temps d’échange proposé par la Micro-Folie La Halle Dieulefit

Début : 2025-09-27 16:30:00
fin : 2025-09-27 17:30:00
2025-09-27
: ́ ’ De Jean-François Millet à Paul Cézanne en passant par Berthe Morisot, un temps d’échange proposé par la Micro-Folie (à partir de 10 ans, sans réservation préalable)
La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@dieulefit.fr
English :
: » ? ? » From Jean-François Millet to Paul Cézanne via Berthe Morisot, a time for discussion offered by Micro-Folie (ages 10 and up, no advance booking required)
German :
: » ? ? » Von Jean-François Millet über Paul Cézanne bis hin zu Berthe Morisot, eine von der Micro-Folie vorgeschlagene Austauschzeit (ab 10 Jahren, ohne vorherige Reservierung)
Italiano :
: » ? ? » Da Jean-François Millet a Paul Cézanne passando per Berthe Morisot, un momento di discussione offerto dalla Micro-Folie (a partire dai 10 anni, senza prenotazione)
Espanol :
: » ? ? » De Jean-François Millet a Paul Cézanne pasando por Berthe Morisot, un momento de debate propuesto por la Micro-Folie (a partir de 10 años, sin reserva previa)
