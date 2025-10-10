DE JEAN VILAR À JEAN VILAR, PREMIERS FRAGMENTS D’UNE AUTOBIOGRAPHIE ÉPISTOLAIRE Agde

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Cycle de lecture par Philippe Poulain et la compagnie le Canalet.

CYCLE DE LECTURE

> Par Philippe Poulain et la compagnie le Canalet

Après avoir donné à entendre quelques grands textes du théâtre, le cycle Les voix de la création théâtrale se prolonge avec les figures qui ont interprété, défendu, incarné le théâtre de la seconde moitié du XXème siècle. Et pour commencer Jean Vilar.

Les extraits choisis d’une correspondance avec André Malraux, Pablo Picasso, Duke Ellington, Gérard Philippe, Maria Casarès ou encore avec une spectatrice de quinze ans, retraceront par l’intime ce parcours d’exception.

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00

English :

Cycle of readings by Philippe Poulain and compagnie le Canalet.

German :

Lesezyklus von Philippe Poulain und der Compagnie le Canalet.

Italiano :

Una serie di letture di Philippe Poulain e della compagnia Canalet.

Espanol :

Una serie de lecturas de Philippe Poulain y la compañía Canalet.

