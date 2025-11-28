 De Koh-Lanta à Co-Gaïa Ensemble vers un nouveau monde, bordel !?   spectacle-causerie Salle La Préverie Campbon

De Koh-Lanta à Co-Gaïa Ensemble vers un nouveau monde, bordel !? spectacle-causerie

Salle La Préverie 8 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le Conseil de Développement Estuaire et Sillon est heureux de vous convier au spectacle-causerie.

Dans un monde où l’actualité nous submerge d’incertitudes, de crises, il devient urgent de réenchanter nos imaginaires. Ce spectacle décalé, participatif, présenté sous la forme parodique d’une émission de téléréalité aborde les grandes transitions de notre époque écologique, sociétale, économique, personnelle et même relationnelle. Car aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de s’adapter, mais d’imaginer un futur désirable.

Spectacle -causerie proposé par la compagnie La puissance du & , il alterne parodie, poésie, théâtre et participation engagée du public. Durant cette soirée, les 2 anim’artistes vont nous encourager à passer du Oui mais au Oui et .

Spectacle gratuit, ouvert à tous. .

Salle La Préverie 8 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 81 48 conseildedeveloppement@estuaire-sillon.fr

