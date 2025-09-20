De la basilique cathédrale Saint-Denis à Notre-Dame de Paris : les flèches parisiennes Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP Saint-Denis

De la basilique cathédrale Saint-Denis à Notre-Dame de Paris : les flèches parisiennes Samedi 20 septembre, 14h00 Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP Seine-Saint-Denis

Réservation obligatoire.

Tickets de transports non-fournis pour le déplacement entre les deux basilique.

Durée : environ 3h.

Si vous ne pouvez plus participer à cette visite, merci d’en informer l’Agence POP au 0155870870 ou à infos@pop-plainecommune.com

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025 et de l’inauguration de la Fabrique de la Flèche, plongez-vous au cœur du projet de remontage des flèches parisiennes de la Basilique Saint-Denis à Notre-Dame de Paris !

Dévorées par les flammes le 15 avril 2019, violentées par les ouragans entre 1842-1845, les flèches prennent aujourd’hui leur revanche ! Du cœur battant de la France avec Abélard et Maurice de Sully, à la demeure des rois de France sauvée et restaurée par les autorités locales de Saint-Denis et la République, venez redécouvrir les joyaux de l’architecture gothique mondiale accompagné d’un de nos guides conférenciers.

Un parcours palpitant depuis l’héritage de Saint-Benoît à l’Unité archéologique de la ville de Saint-Denis en perspective !

Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP 1 rue de la République 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 87 08 70 https://www.pop-plainecommune.com/ https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}, {« type »: « phone », « value »: « 0155870870 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@pop-plainecommune.com »}] Anciennement Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris

Circuit commenté « De la basilique cathédrale Saint-Denis à Notre-Dame de Paris : les flèches parisiennes »

Pascal Lemaître, Centre des monuments nationaux