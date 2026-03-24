De la Binette à la Fourchette Troc de plantes à Chauray Rue des Petites Plantes Chauray

De la Binette à la Fourchette Troc de plantes à Chauray Au jardin Chauray 2026-04-04

De la Binette à la Fourchette Troc de plantes à Chauray Rue des Petites Plantes Chauray samedi 4 avril 2026.

De la Binette à la Fourchette Troc de plantes à Chauray

Rue des Petites Plantes Au jardin Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Ouvert à tous, c’est le moment d’échanger vos plantes, plants, graines, outils ou autres. Belle opportunité aussi de profiter de ce bel espace aménagé en cette période printanière.   .

Rue des Petites Plantes Au jardin Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 87 45 24  denis.huet@dartybox.com

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English : De la Binette à la Fourchette Troc de plantes à Chauray

L’événement De la Binette à la Fourchette Troc de plantes à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin

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