De la Butte-aux-Cailles au square René Le Gall entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière Paris
De la Butte-aux-Cailles au square René Le Gall entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière Paris mercredi 28 janvier 2026.
28/01/26 14H30 Visite :
De la Butte-aux-Cailles au square René Le Gall
Promenade à travers des lieux pittoresques, à la
découverte du quartier de la Petite Alsace, du puits artésien de la place
Verlaine, de la place de la Butte-aux-Cailles et le charme de ses pavés, ses
magnolias et ses pommiers fastigiés. En chemin, les traces de la Bièvre
illustrent le foisonnement d’activités d’autrefois autour de la rivière. À
l’emplacement d’anciens potagers, la promenade se termine au square René Le
Gall créé dans les années trente, dans un décor en rocaille unique à Paris.
Rendez-vous sur réservation: entrée square
Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière
Une promenade à travers des lieux pittoresques du 13ème arrondissement
Le mercredi 28 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-28T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-28T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-28T14:30:00+02:00_2026-01-28T16:00:00+02:00
entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière 75013 Paris
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière et trouvez le meilleur itinéraire