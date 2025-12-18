De la Butte-aux-Cailles au square René Le Gall entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière Paris

28/01/26 14H30 Visite :

De la Butte-aux-Cailles au square René Le Gall

Promenade à travers des lieux pittoresques, à la

découverte du quartier de la Petite Alsace, du puits artésien de la place

Verlaine, de la place de la Butte-aux-Cailles et le charme de ses pavés, ses

magnolias et ses pommiers fastigiés. En chemin, les traces de la Bièvre

illustrent le foisonnement d’activités d’autrefois autour de la rivière. À

l’emplacement d’anciens potagers, la promenade se termine au square René Le

Gall créé dans les années trente, dans un décor en rocaille unique à Paris.

Rendez-vous sur réservation: entrée square

Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière

Une promenade à travers des lieux pittoresques du 13ème arrondissement

Le mercredi 28 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition

Public adultes.

