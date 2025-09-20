De la caserne à l’hôtel communautaire : les secrets d’une transformation place du général Ferrié Laval

De la caserne à l’hôtel communautaire : les secrets d’une transformation place du général Ferrié Laval samedi 20 septembre 2025.

De la caserne à l’hôtel communautaire : les secrets d’une transformation Samedi 20 septembre, 14h00 place du général Ferrié Mayenne

Visites toutes les 30 minutes ; Inscription sur site (jauge limitée à 25 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Après la guerre de 1870, la caserne Schneider est construite route de Fougères pour accueillir le 101e régiment d’infanterie. L’armée ayant aujourd’hui quitté les lieux, le site a été réaffecté pour accueillir l’hôtel communautaire. Une extension contemporaine audacieuse vient marquer les bâtiments où se joue l’avenir de Laval agglomération.

place du général Ferrié 53000 LAVAL Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Après la guerre de 1870, la caserne Schneider est construite route de Fougères pour accueillir le 101e régiment d’infanterie. L’armée ayant aujourd’hui quitté les lieux, le site a été réaffecté pour…