De la Chapelle Saint-Charles au théâtre antique Chapelle Saint-Charles Soissons

De la Chapelle Saint-Charles au théâtre antique Chapelle Saint-Charles Soissons dimanche 21 septembre 2025.

De la Chapelle Saint-Charles au théâtre antique Dimanche 21 septembre, 16h00 Chapelle Saint-Charles Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Par une porte dérobée, glissez-vous jusqu’au site du théâtre antique qui se trouve juste derrière la chapelle. Nombre de places limitées, réservation ai CIAP 03 23 93 30 56 .

Chapelle Saint-Charles 9, rue de Panleu 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 93 30 56

L’association de sauvegarde de la chapelle Saint-Charles a porté son regard sur les baies vitrées de l’édifice. Il en ressort un livret sur les décors disparus des verrières et une nouvelle parure le…

© Ville de Soissons