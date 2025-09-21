De la Chapelle Saint-Charles au théâtre antique Chapelle Saint-Charles Soissons
Par une porte dérobée, glissez-vous jusqu’au site du théâtre antique qui se trouve juste derrière la chapelle. Nombre de places limitées, réservation ai CIAP 03 23 93 30 56 .
Chapelle Saint-Charles 9, rue de Panleu 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 93 30 56
L’association de sauvegarde de la chapelle Saint-Charles a porté son regard sur les baies vitrées de l’édifice. Il en ressort un livret sur les décors disparus des verrières et une nouvelle parure le…
© Ville de Soissons