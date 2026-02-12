De la convention au plan de transition Beaulieu – Salle de Coworking du PNRB Rennes Lundi 2 mars, 13h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Pour prendre connaissance des travaux de la Convention de l’université en transition et comprendre comment elle a donné naissance au plan de transition écologique et sociale de l’université

Début : 2026-03-02T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-02T13:40:00.000+01:00

https://evento.renater.fr/survey/de-la-convention-de-…-rc8rjpnf

Beaulieu – Salle de Coworking du PNRB 263 avenue général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



