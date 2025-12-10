De la convention au plan de transition Campus de Beaulieu Rennes Lundi 15 décembre, 13h30 Sur inscription

Pour prendre connaissance des travaux de la Convention de l’université en transition et comprendre comment elle a donné naissance au plan de transition écologique et sociale de l’université.

Une rencontre avec Emilie Réau (Directrice de la Direction de la transition écologique et sociale) suivi d’un échange avec et entre les particpants.

Rennes – Campus de Beaulieu – Le diapason

Dans la limite des places disponibles – [Réserver](https://evento.renater.fr/survey/de-la-convention-de-luniversite-au-plan-de-transition-nmbcon36)

Cette rencontre fait partie d’une série d’ateliers-rencontres ouverts à tous pour que les membres de la communauté universitaire puissent s’approprier le plan de transition écologique et sociale de l’Université de Rennes. Ces ateliers sont proposés pour partager, comprendre, contribuer et s’engager. C’est une première porte d’entrée vers une participation active à la transformation de notre université.

Venez contribuer à une université plus durable et inclusive.

[Consulter le site de la _Convention de l’Université en transition_](https://laconvention.univ-rennes.fr/)

[Consulter le _Plan de transition écologique et sociale_ de l’université](https://actu.univ-rennes.fr/sites/actu.univ-rennes.fr/files/medias/files/PlandeTransition-Sept2025.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-15T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T14:30:00.000+01:00

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc – Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine