De la coquille aux enjeux scientifiques Rue de la ville Honfleur

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Une journée pour découvrir et échanger sur les enjeux maritimes biodiversité, ressources et pêche durable.

Au programme rencontres, débats, ateliers.

Entrée gratuite.

Au petit Grenier à sel de Honfleur.

Rue de la ville Petit Grenier à sel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60

English : De la coquille aux enjeux scientifiques

A day to discover and discuss maritime issues: biodiversity, resources and sustainable fishing.

On the program: meetings, debates and workshops.

German : De la coquille aux enjeux scientifiques

Ein Tag, um die Herausforderungen des Meeres zu entdecken und sich darüber auszutauschen: Biodiversität, Ressourcen und nachhaltige Fischerei.

Auf dem Programm stehen Begegnungen, Debatten und Workshops.

Italiano :

Una giornata per scoprire e discutere i temi marittimi: biodiversità, risorse e pesca sostenibile.

Il programma prevede incontri, dibattiti e workshop.

Espanol :

Una jornada para descubrir y debatir cuestiones marítimas: biodiversidad, recursos y pesca sostenible.

El programa incluye reuniones, debates y talleres.

