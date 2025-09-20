De la craie à la plume – Retour sur un siècle d’école dans le Cantal Archives départementales du Cantal Aurillac

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À partir de documents issus des fonds des Archives, mais aussi d’objets prêtés exceptionnellement par l’École de Clémence Fontille – Écomusée de Margeride, cette exposition propose de mettre en lumière le fonctionnement et les évolutions de l’école primaire dans le Cantal, depuis sa mise en place jusqu’au début des années 1970.

Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr

©Conseil départemental du Cantal