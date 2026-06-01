De la décharge au jardin historique, Casa Cobianchi, Boca

De la décharge au jardin historique Samedi 6 juin, 15h30 Casa Cobianchi Novara

maximum 20 personnes, aucun équipement particulier n’est nécessaire, seules des chaussures de randonnée sont nécessaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Visite guidée avec illustration du propriétaire des caractéristiques arborées et des solutions techniques mises en place.

Casa Cobianchi Via Senato 2 Boca (No) Boca 28014 Novara Piemonte 3486020863 [{« type »: « email », « value »: « fullengine@blu.it »}]

Visite guidée avec illustration du propriétaire des caractéristiques arborées et des solutions techniques mises en place.

©Paolo Cassinelli