Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

De la décharge au jardin historique, Casa Cobianchi, Boca

De la décharge au jardin historique, Casa Cobianchi, Boca

De la décharge au jardin historique, Casa Cobianchi, Boca samedi 6 juin 2026.

Lieu : Casa Cobianchi

Adresse : Via Senato 2 Boca (No)

Ville : 28014 Boca

Département : Novara

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : maximum 20 personnes, aucun équipement particulier n’est nécessaire, seules des chaussures de randonnée sont nécessaires.

De la décharge au jardin historique Samedi 6 juin, 15h30 Casa Cobianchi Novara

maximum 20 personnes, aucun équipement particulier n’est nécessaire, seules des chaussures de randonnée sont nécessaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Visite guidée avec illustration du propriétaire des caractéristiques arborées et des solutions techniques mises en place.

Casa Cobianchi Via Senato 2 Boca (No) Boca 28014 Novara Piemonte 3486020863 [{« type »: « email », « value »: « fullengine@blu.it »}]
Visite guidée avec illustration du propriétaire des caractéristiques arborées et des solutions techniques mises en place.

©Paolo Cassinelli