De la découverte au projet – Élevage avicole – Beaupréau-en-Mauges (49) Elioreso Anefa, Angers (49) Angers

De la découverte au projet – Élevage avicole – Beaupréau-en-Mauges (49) Jeudi 12 mars 2026, 09h00 Elioreso Anefa, Angers (49) Maine-et-Loire

Début : 2026-03-12T09:00:00 – 2026-03-12T13:00:00

Fin : 2026-03-12T09:00:00 – 2026-03-12T13:00:00

Le temps d’une matinée, de 9 h à 13 h, venez découvrir les métiers du végétal et du vivant :

Visite d’entreprise

Présentation des opportunités d’emploi et de formation sur votre territoire

Bilan individualisée sur vos attentes et votre suite de parcours.

Des temps d’échanges pourront vous être proposés (par téléphone, visio ou rendez-vous) au-delà de cette matinée, afin de vous appuyer au mieux dans la concrétisation de votre projet professionnel et /ou de reconversion.

L’action se déroule à Beaupréau-en-Mauges (49), le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué par mail avec votre confirmation d’inscription.

Événement en partenariat avec le CFA CFP Le Petit Bois Chauvigné.

Elioreso Anefa, Angers (49) 14 Avenue Jean Joxé, Angers (49) Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Une demi-journée à la découverte des métiers de l’agriculture.

