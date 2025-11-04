De la découverte au projet – Maraichage – Nantes (44) Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) Nantes

De la découverte au projet – Maraichage – Nantes (44) Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) Nantes mardi 4 novembre 2025.

De la découverte au projet – Maraichage – Nantes (44) Mardi 4 novembre, 09h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T13:00:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T13:00:00

L’objectif est de vous accompagner dans la construction d’un projet ou d’un parcours professionnel dans le secteur de l’agriculture, de la découverte des métiers jusqu’à l’insertion professionnelle, en passant par la formation.

Déroulement de la matinée

09 h 00 – 10 h 30 – Voyage en Agriculture (visite d’une exploitation agricole)

10 h 30 – 12 h 30 – Atelier de découverte des métiers agricoles

12 h 30 – 13 h 00 – Bilan individuel avec un conseiller permettant à chacun d’engager la suite de son projet

Le transport à partir du lieu de rendez-vous jusqu’à l’entreprises visitée est compris !

Départ de la Chambre d’agriculture à Nantes (44).

Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) nantes Nantes 44323 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://agrimouv.fr/formulaires/sinscrire-a-une-journee-de-la-decouverte-au-projet-en-loire-atlantique »}]

Une demi-journée à la découverte des métiers de l’agriculture.

Adobe Stock