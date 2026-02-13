De la découverte au projet – Viticulture – Le Landreau (44), Lycée Briacé, Site du Landreau, Le Landreau (44), Le Landreau

De la découverte au projet – Viticulture – Le Landreau (44) Mardi 24 février, 13h30 Lycée Briacé, Site du Landreau, Le Landreau (44) Loire-Atlantique

Sur inscription.

L’objectif est de vous accompagner dans la construction d’un projet ou d’un parcours professionnel dans le secteur de l’agriculture, de la découverte des métiers jusqu’à l’insertion professionnelle, en passant par la formation.

Déroulement de la demi-journée

Rendez-vous à la Chambre de l’agriculture de Nantes ou directement sur le site de formation.

Visite d’un centre de formation et atelier gestes professionnels.

Présentation des opportunités d’emploi et de formation sur votre territoire.

Bilan individualisée sur vos attentes et votre suite de parcours.

Des temps d’échanges pourront vous être proposés (par téléphone, visio ou rendez-vous) au-delà de cette rencontre, afin de vous appuyer au mieux dans la concrétisation de votre projet professionnel et /ou de reconversion.

Les modalités de l’évènement seront communiquées par mail avec votre confirmation d’inscription.

Événement en partenariat avec des Centres de Formation agricole de Loire-Atlantique.

Lycée Briacé, Site du Landreau, Le Landreau (44) Pole de Formation Briace, 44430 Le Landreau Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une demi-journée à la découverte des métiers de l’agriculture.

