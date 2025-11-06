De la découverte au projet -Viticulture – Savennières (49) Elioreso Anefa, Angers (49) Angers
De la découverte au projet -Viticulture – Savennières (49) Elioreso Anefa, Angers (49) Angers jeudi 6 novembre 2025.
De la découverte au projet -Viticulture – Savennières (49) Jeudi 6 novembre, 09h00 Elioreso Anefa, Angers (49) Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T13:00:00
Fin : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T13:00:00
Le temps d’une matinée, de 9 h à 13 h, venez découvrir les métiers du végétal et du vivant :
- Visite d’entreprise
- Présentation des opportunités d’emploi et de formation sur votre territoire
- Bilan individualisée sur vos attentes et votre suite de parcours.
Des temps d’échanges pourront vous être proposés (par téléphone, visio ou rendez-vous) au-delà de cette matinée, afin de vous appuyer au mieux dans la concrétisation de votre projet professionnel et /ou de reconversion.
L’action se déroule à Savennières (49), le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué par mail avec votre confirmation d’inscription.
Événement en partenariat avec la MFR de Chalonnes-sur-Loire.
Elioreso Anefa, Angers (49) 14 Avenue Jean Joxé, Angers (49) Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 49 18 78 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.elioreso.com/agrimouv »}]
Une demi-journée à la découverte des métiers de l’agriculture.
Adobe Stock