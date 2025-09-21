De la découverte aux vitrines Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

De la découverte aux vitrines Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 16:00 – 16:45

Gratuit : oui Gratuit Tout public

L’Association Nantaise Pierres et Fossiles propose une démonstration de dégagement de fossiles… de la roche brute aux vitrines du musée. Samedi 20 septembre à 11h, 14h, 16h et 18hDimanche 21 septembre à 11h, 14h et 16hDurée : 45min Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr