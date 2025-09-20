De la découverte aux vitrines Muséum d’histoire Naturelle Nantes

De la découverte aux vitrines 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

L’Association Nantaise Pierres et Fossiles propose une démonstration de dégagement de fossiles… de la roche brute aux vitrines du musée.

Samedi 20 septembre à 11h, 14h, 16h et 18h

Dimanche 21 septembre à 11h, 14h et 16h

Durée : 45min

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une animation de l’Association Nantaise Pierres et Fossiles mineraux fossiles

ANPF