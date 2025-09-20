« De la découverte des camps au retour des déportés » : visites guidées Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans

« De la découverte des camps au retour des déportés » : visites guidées Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans samedi 20 septembre 2025.

« De la découverte des camps au retour des déportés » : visites guidées 20 et 21 septembre Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Loiret

Entrée libre, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Comment les déportés ont-ils vécu leur libération ? Comment ont-ils été rapatriés en France ?

Quel accueil y ont-ils reçu ? A-t-on cherché à entendre ceux qui avaient survécu ?

Comment s’organisent après-guerre la reconstruction des communautés juives en Europe et la mise en place de la mémoire de la Shoah ?

À l’occasion du 80e anniversaire de l’année 1945 et de la « découverte » des camps, le CERCIL présente une exposition temporaire qui revient sur la diversité des expériences de « libération » des camps par les armées américaines, britanniques, françaises et soviétiques et sur la complexité des rapatriements, à travers de nombreux témoignages de déportés, ainsi qu’une riche iconographie.

Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 42 03 91 http://www.cercil.fr Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus.

Journées Européennes du Patrimoine gratuit

Cercil