De la dentelle d’antan à la dentelle contemporaine ! Lycée Sainte-Marie Saint-Chamond

De la dentelle d'antan à la dentelle contemporaine ! Samedi 20 septembre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir et admirer les ouvrages réalisés par des dentelliers d’exception.

La dentelle aux fuseaux est une technique utilisant des fils que l’on croise grâce à des bâtons de bois appelés « fuseaux ».

Lycée Sainte-Marie 15 route du coin 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir et admirer les ouvrages réalisés par des dentelliers d’exception.

