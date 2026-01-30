De la fabrication au décor Concevoir une armure Sedan

De la fabrication au décor Concevoir une armure

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Découvrez les armures sous l’angle de leur fabrication ! Comment fabrique-t-on une armure ? Qui les fabrique ? Quelles sont les différentes techniques de décoration ?

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Discover how armor is made! How is armor made? Who makes it? What are the different decoration techniques?

