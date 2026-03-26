« De la femelle chimpanzée à Darwin » de Mouna Ouafik Lieu Unique (le) Nantes
« De la femelle chimpanzée à Darwin » de Mouna Ouafik Lieu Unique (le) Nantes mercredi 1 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 19:30 – 20:30
Gratuit : oui 0
Entre punchlines poétiques et humour clownesque, l’autrice marocaine Mouna Ouafik allie énergie punk et vulnérabilité dans ce stand-up poétique arabe/français. Elle dévoile une œuvre intime, sans provocation ni compromis, et déclare avec flamboyance son amour pour la vie.
Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 0240692232 https://maisondelapoesie-nantes.com/de-la-femelle-chimpanzee-a-darwin/
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