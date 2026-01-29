De la ferme de Fadainville à l’assiette Serazereux

De la ferme de Fadainville à l’assiette

Que dirais-tu de partir à la découverte des secrets de fabrication de ton yaourt ? De la rencontre avec les vaches laitières à la transformation du lait en passant par la dégustation, cette animation te permettra de découvrir l’univers d’une exploitation laitière bio.

Intervenante Clara

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h15 à la ferme de Fadainville 2 Rue de la Pompe 28170 Serazereux

ANIMATION FAMILLE Un goûter local est proposé à l’issue de l’animation 5 .

2 Rue de la Pompe Serazereux 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

How would you like to discover the secrets of yogurt production? From meeting the dairy cows to tasting and processing the milk, this activity will introduce you to the world of an organic dairy farm.

