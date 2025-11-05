De la feuille à l’humus Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire

Domaine de la Frayse 48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Gratuit

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05 2025-11-19 2025-12-06

Découvrez de nouveaux habitats des petites bêtes: litière du sol, souches d’arbres sont la maison des détritivores. Avec leur rôle essentiel pour le cycle de la nature, venez les trouver et les observer. Gratuit, sur réservation uniquement. .

Domaine de la Frayse 48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

