De la fève à la tablette Oasis des possibles NC Dumbéa

De la fève à la tablette
Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 6000 – 6000 – 6000 XPF
Début : 2025-09-13 08:00:00
fin : 2025-09-13 11:30:00
2025-09-13
Vivez l’incroyable voyage de la fève de cacao jusqu’à la naissance d’une tablette de chocolat unique.
Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.69.22 oasisdespossiblesnc@gmail.com
English :
« Experience the incredible journey from the cocoa bean to the birth of a unique chocolate bar
German :
« Erleben Sie die unglaubliche Reise von der Kakaobohne bis zur Entstehung einer einzigartigen Schokoladentafel. »
Italiano :
« Vivete l’incredibile viaggio dalla fava di cacao alla nascita di una tavoletta di cioccolato unica
Espanol :
« Experimente el increíble viaje desde el grano de cacao hasta el nacimiento de una tableta de chocolate única
