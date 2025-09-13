De la fève à la tablette Oasis des possibles NC Dumbéa

Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 6000 – 6000 – 6000 XPF

Début : 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-13 11:30:00

2025-09-13

Vivez l’incroyable voyage de la fève de cacao jusqu’à la naissance d’une tablette de chocolat unique.

Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.69.22 oasisdespossiblesnc@gmail.com

English :

« Experience the incredible journey from the cocoa bean to the birth of a unique chocolate bar

German :

« Erleben Sie die unglaubliche Reise von der Kakaobohne bis zur Entstehung einer einzigartigen Schokoladentafel. »

Italiano :

« Vivete l’incredibile viaggio dalla fava di cacao alla nascita di una tavoletta di cioccolato unica

Espanol :

« Experimente el increíble viaje desde el grano de cacao hasta el nacimiento de una tableta de chocolate única

L’événement De la fève à la tablette Dumbéa a été mis à jour le 2025-08-06 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie