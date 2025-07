De la fourche à la fourchette Lab71 Dompierre-les-Ormes

mardi 15 juillet 2025.

De la fourche à la fourchette

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 18:00:00

2025-07-15

Expérimentez, goûtez, jouez vélo à smoothies, nougat, plantes aromatiques, kapla géants avec l’association J’entre en jeu, débat participatif avec La Chahute et de nombreuses animations avec les médiateurs du Lab71.

Découvrez les abeilles avec Guillaume Naulin, son miel, et l’exposition photo de Raymond Beaudry.

Crêpes salées et sucrées avec LeBarakrep toute la journée.

Final en musique et en humour avec le spectacle La musique d’assiette ! .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

