De la fourche à la fourchette Ferme maraichère urbaine Chalette-sur-Loing

De la fourche à la fourchette Jeudi 11 décembre, 12h00 Ferme maraichère urbaine Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Nous sommes une exploitation familiale qui produit des légumes, des fruits, des champignons et des fleurs coupées biologiques. Notre mission est de produire une alimentation saine, de qualité et de proximité, tout en créant un espace accueillant pour la biodiversité et inspirant pour les personnes qui vivent, travaillent et qui sont de passage à la ferme. Et en période de fêtes, c’est aussi des pâtes de fruits artisanales et des sapins bio !

Ferme maraichère urbaine Rue Jean Lamy, 45120 Chalette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année