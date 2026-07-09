Informations pratiques

Saint-Trimoël

De la fourche à la fourchette

La ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07

Jeu de piste sur l’alimentation. A partir de 3ans .

La ferme du Botrai Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23

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English :

L’événement De la fourche à la fourchette Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor