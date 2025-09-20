De la gare aux villas, voyage au cœur du patrimoine mersois Pavillon des Bains Mers-les-Bains

De la gare aux villas, voyage au cœur du patrimoine mersois 20 et 21 septembre Pavillon des Bains Somme

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition et vidéo projection « De la gare aux villas, voyage au cœur du patrimoine mersois » (photographies, vidéos, jeux …)

Cette exposition immersive propose de plonger les visiteurs, petits et grands, dans l’histoire du patrimoine mersois à travers une mise en scène sensible et contemporaine mêlant visite de villas, maquette, photographies, vidéos projetées et conférence.

Jeux et coloriages pour les enfants.

Emmanuelle Ancel, médiatrice culturelle d’Archies sera présente dimanche après midi au Pavillon des Bains pour échanger avec les visiteurs.

Le Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport – Mers propose :

3 Expositions :

– Les gares, patrimoine remarquable, interconnexion entre les Hommes, les territoires et leur évolution

– La gare du Tréport-Mers au fil des siècles et son avenir

– L’Art et le train

Stand de présentation et d’information du Comité ferroviaire. Présence d’une maquette de la gare réalisée et librement interprétée par Patrick BUREAU membre du comité

Pavillon des Bains 9 rue Paul Doumer 80350 Mers-les-Bains Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France Salle de spectacles située sur l’ancien site de l’établissement des bains de Mers.

