De la gare des Batignolles au Parc Martin Luther King : 180 ans d’histoire ferroviaire Parc Martin-Luther-King Paris

De la gare des Batignolles au Parc Martin Luther King : 180 ans d’histoire ferroviaire 20 et 21 septembre Parc Martin-Luther-King Paris

Conférences gratuites organisées toutes les 2 heures.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le 17e arrondissement possède une (très) riche histoire ferroviaire, dont le parc Martin Luther King est l’épicentre. Inauguré à partir de 2007, il a été construit à l’emplacement d’une vaste infrastructure dédiée au transport des marchandises par le rail : la gare des Batignolles.

Longeant les voies de la gare Saint-Lazare, le parc voit aussi passer la double-voie menant à la Petite Ceinture ferroviaire de Paris, double-voie ferrée faisant le tour de la capitale – et toujours reliée à la plupart des grands réseaux de chemin de fer.

Grâce à l’Association pour la Sauvegarde de la Petite Ceinture, partez à la découverte de cette grande histoire architecturale, patrimoniale et ferroviaire.

Cet événement se tiendra en paralèlle de l’exposition de matériels ferroviaires organisée par l’AAPSL.

Parc Martin-Luther-King 75017 Paris Paris 75017 Paris Paris Île-de-France 06 78 58 12 33 https://aapsl.fr https://www.billetweb.fr/pro/aapsl https://aspcrf.org/jep2025 Le Parc Martin Luther King, au cœur de l'éco quartier des Batignolles. Gare et station de métro de Pont Cardinet (Ligne L et 14)

Arrêt de bus « Parc Martin Luther King » (Lignes 28, 31, 66 et 163)

Gare et station de métro et tramway de Porte de Clichy (Ligne C, 13, 14 T3b).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jean-Nicolas Lehec