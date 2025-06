Loire-Atlantique

De la Gaudinière à Longchamp Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 2 juillet 2025 10:00

Sur inscription

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier de la Gaudinière à Longchamp (les châteaux et domaines de la seconde moitié du 19e siècle, les villas des années 1920 dont celle de Salomon Kétorza fondateur du Katorza, l’octroi et le vélodrome de Longchamp). Visite proposée par Patrick Leray de Nantes Renaissance.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur le site internet Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75

Durée estimée : 2h pour 3 à 4 km

Direction du patrimoine et de l'archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales

Nantes Métropole