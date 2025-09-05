De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ? Musée d’Apt Apt
De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ? Musée d’Apt Apt vendredi 5 septembre 2025.
De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ?
Musée d’Apt 14 place du Postel Apt Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 18:00:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Conférence De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ?
Par Magali Jameux, chargée de mission Eau et Rivière au Parc Naturel Régional du Luberon.
.
Musée d’Apt 14 place du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr
English :
Conference: From drop to crisis, the Calavon, a river without water?
By Magali Jameux, in charge of the « Water and River » mission at the Parc Naturel Régional du Luberon.
German :
Vortrag: Vom Tropfen zur Krise, der Calavon, ein Fluss ohne Wasser?
Von Magali Jameux, Referentin für Wasser und Flüsse im Regionalen Naturpark Luberon.
Italiano :
Conferenza: Dalla goccia alla crisi, il Calavon, un fiume senza acqua?
Di Magali Jameux, responsabile del settore « Acqua e fiumi » del Parc Naturel Régional du Luberon.
Espanol :
Conferencia: De la gota a la crisis, el Calavon, ¿un río sin agua?
Por Magali Jameux, responsable de « Agua y Ríos » en el Parc Naturel Régional du Luberon.
L’événement De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ? Apt a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon