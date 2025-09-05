De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ? Musée d’Apt Apt

De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ?

Musée d’Apt 14 place du Postel Apt Vaucluse

Conférence De la goutte à la crise, le Calavon, une rivière sans eau ?

Par Magali Jameux, chargée de mission Eau et Rivière au Parc Naturel Régional du Luberon.

Musée d’Apt 14 place du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr

English :

Conference: From drop to crisis, the Calavon, a river without water?

By Magali Jameux, in charge of the « Water and River » mission at the Parc Naturel Régional du Luberon.

German :

Vortrag: Vom Tropfen zur Krise, der Calavon, ein Fluss ohne Wasser?

Von Magali Jameux, Referentin für Wasser und Flüsse im Regionalen Naturpark Luberon.

Italiano :

Conferenza: Dalla goccia alla crisi, il Calavon, un fiume senza acqua?

Di Magali Jameux, responsabile del settore « Acqua e fiumi » del Parc Naturel Régional du Luberon.

Espanol :

Conferencia: De la gota a la crisis, el Calavon, ¿un río sin agua?

Por Magali Jameux, responsable de « Agua y Ríos » en el Parc Naturel Régional du Luberon.

