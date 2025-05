De la graine à la tisane – Pornic, 14 mai 2025 14:00, Pornic.

Loire-Atlantique

Début : 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-05-14 16:00:00

2025-05-14

Plongez dans l’univers des plantes aromatiques et médicinales avec Le sens des Simples ! dans le cadre de l’ Eco Festival itinérant dans tout le Pays de Retz, organisé par l’association Hirondelle.

Le sens des simples organise une immersion au coeur des plantes médicinales.

Les Nouettes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 68 16 77

English :

Dive into the world of aromatic and medicinal plants with Le sens des Simples! as part of the Eco Festival touring the Pays de Retz, organized by the Hirondelle association.

German :

Tauchen Sie mit Le sens des Simples in die Welt der aromatischen und medizinischen Pflanzen ein! Im Rahmen des Eco Festival, das durch das ganze Pays de Retz wandert und von der Vereinigung Hirondelle organisiert wird.

Italiano :

Immergetevi nel mondo delle piante aromatiche e medicinali con Le sens des Simples! nell’ambito dell’Eco Festival itinerante dei Pays de Retz, organizzato dall’associazione Hirondelle.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de las plantas aromáticas y medicinales con Le sens des Simples! en el marco del Festival ecológico que recorre el Pays de Retz, organizado por la asociación Hirondelle.

