De la graine à l’assiette – Hameau de la Becque Hameau de la Becque Avelin
De la graine à l’assiette – Hameau de la Becque Hameau de la Becque Avelin dimanche 21 septembre 2025.
De la graine à l’assiette – Hameau de la Becque Dimanche 21 septembre, 15h00 Hameau de la Becque Nord
Tout Public – Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
De la graine à l’assiette au Hameau de la Becque
De la graine à l’assiette, c’est un voyage au cœur des savoir-faire qui nourrissent notre territoire. Du moulin au four, de la brasserie à la cuisine, découvrez comment la main de l’artisan façonne les saveurs, en clôture d’un air de musique.
Visite – Dégustation de la Brasserie Barbes Blanches
De 15h à 16h et de 17h à 19h
Tout Public – Sans réservation – 10 personnes en simultané
Poussez les portes de la micro-brasserie Barbes Blanches et explorez les coulisses de la fabrication artisanale de la bière. Des matières premières aux techniques de brassage, découvrez les secrets du breuvage malté… avant de le savourer lors d’une dégustation.
Visite- Dégustation de la cuisine de L’Âme au Vert
De 15h à 16h et de 17h à 19h
Tout Public – Sans réservation – 6 personnes en simultané
La cuisine du restaurant L’Âme au Vert ouvre exceptionnellement ses portes au public. Au cœur d’une ancienne ferme flamande, venez découvrir les coulisses d’une cuisine engagée, locale et de saison, portée par le chef Étienne Hazelaere. La visite s’achève par une dégustation “du champ à l’assiette”, concoctée à partir des produits des producteurs présents.
Rencontres avec nos producteurs locaux
De 15h à 16h et de 17h à 19h
Rencontrez des producteurs locaux passionnés. Lors d’échanges conviviaux, ils partageront leur savoir-faire, leur engagement, et vous feront découvrir leurs métiers — pour porter un regard neuf sur ce qui façonne notre assiette au quotidien.
Hameau de la Becque 14 rue de la Becque 59710 Avelin Avelin 59710 Nord Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
Pevele Carembault