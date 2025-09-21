De la graine à l’assiette – Hameau de la Becque Hameau de la Becque Avelin

De la graine à l’assiette – Hameau de la Becque Dimanche 21 septembre, 15h00 Hameau de la Becque Nord

Tout Public – Sans réservation

2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

De la graine à l’assiette au Hameau de la Becque

De la graine à l’assiette, c’est un voyage au cœur des savoir-faire qui nourrissent notre territoire. Du moulin au four, de la brasserie à la cuisine, découvrez comment la main de l’artisan façonne les saveurs, en clôture d’un air de musique.

Visite – Dégustation de la Brasserie Barbes Blanches

De 15h à 16h et de 17h à 19h

Tout Public – Sans réservation – 10 personnes en simultané

Poussez les portes de la micro-brasserie Barbes Blanches et explorez les coulisses de la fabrication artisanale de la bière. Des matières premières aux techniques de brassage, découvrez les secrets du breuvage malté… avant de le savourer lors d’une dégustation.

Visite- Dégustation de la cuisine de L’Âme au Vert

De 15h à 16h et de 17h à 19h

Tout Public – Sans réservation – 6 personnes en simultané

La cuisine du restaurant L’Âme au Vert ouvre exceptionnellement ses portes au public. Au cœur d’une ancienne ferme flamande, venez découvrir les coulisses d’une cuisine engagée, locale et de saison, portée par le chef Étienne Hazelaere. La visite s’achève par une dégustation “du champ à l’assiette”, concoctée à partir des produits des producteurs présents.

Rencontres avec nos producteurs locaux

De 15h à 16h et de 17h à 19h

Rencontrez des producteurs locaux passionnés. Lors d’échanges conviviaux, ils partageront leur savoir-faire, leur engagement, et vous feront découvrir leurs métiers — pour porter un regard neuf sur ce qui façonne notre assiette au quotidien.

Hameau de la Becque 14 rue de la Becque 59710 Avelin Avelin 59710 Nord Hauts-de-France

