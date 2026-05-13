De la graine à l’assiette Ingwiller
De la graine à l’assiette Ingwiller samedi 1 août 2026.
Ingwiller
De la graine à l’assiette
43a Route de Bitche Ingwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Immersion au coeur d’un jardin vivant où verger, potager et fleurs se côtoient harmonieusement.
Immersion au coeur d’un jardin vivant où verger, potager et fleurs se côtoient harmonieusement. Apprenez à choisir vos plantes, à composer vos cultures et à organiser vos espaces extérieurs. Faites le plein d’astuces et repartez avec des conseils pratiques pour créer votre jardin idéal. .
43a Route de Bitche Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 01 65 69
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English :
Immerse yourself in the heart of a living garden, where orchards, vegetable gardens and flowers blend harmoniously.
L’événement De la graine à l’assiette Ingwiller a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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