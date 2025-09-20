De la graine à l’assiette – Moulin de Templeuve-en-Pévèle Moulin de Vertain Templeuve

De la graine à l’assiette – Moulin de Templeuve-en-Pévèle 20 et 21 septembre Moulin de Vertain Nord

Tout Public – Sans réservation – 15 places en simultané

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée

Moulin de Templeuve-en-Pévèle

Dernier moulin à tour pivot encore visible en France. Il est mentionné dès 1328, puis reconstruit en briques au XVIIIe siècle. L’association Les amis du moulin de Vertain propose des visites guidées pour découvrir son histoire, son mécanisme unique et une exposition retraçant l’histoire de sa restauration.

Moulin de Vertain Chemin de Vertain – 59242 Templeuve-en-Pévèle Templeuve 59242 Nord Hauts-de-France L’origine du premier moulin de Templeuve remonte à une époque très ancienne puisqu’il est mentionné en 1328 dans les rentes de l’Abbaye d’Anchin. Une restauration a été effectuée de 1980 à 1985, suite à son achat en 1973 par la municipalité.

Journées européennes du patrimoine 2025

Pévèle Carembault