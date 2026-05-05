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De la Graine au Pot… de MOUTARDE, Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot, Quetigny

De la Graine au Pot… de MOUTARDE, Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot, Quetigny

De la Graine au Pot… de MOUTARDE, Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot, Quetigny samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot

Adresse : 21800 QUETIGNY

Ville : 21800 Quetigny

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée Libre

De la Graine au Pot… de MOUTARDE Samedi 27 juin, 11h30 Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot Côte-d’Or

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

La Confrérie de la Moutarde de Dijon organise une exposition sur la Moutarde de Dijon, produit unique au monde. Sa fabrication de moutarde fraiche à la meule de pierre comme autre fois, dégustation, gastronomie, histoire, culture, diaporama explicatif etc… toutsavoir sur la moutarde de Dijon

Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot 21800 QUETIGNY Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « confreriedelamoutardededijon@orange.fr »}]
Fabrication et dégustation de moutarde fraîche à la meule de pierre moutarde–exposition–fabrication–gastronomie–gratuité

Confrérie de la Moutarde de Dijon

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