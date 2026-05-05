De la Graine au Pot… de MOUTARDE, Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot, Quetigny
De la Graine au Pot… de MOUTARDE, Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot, Quetigny samedi 27 juin 2026.
De la Graine au Pot… de MOUTARDE Samedi 27 juin, 11h30 Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot Côte-d’Or
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
La Confrérie de la Moutarde de Dijon organise une exposition sur la Moutarde de Dijon, produit unique au monde. Sa fabrication de moutarde fraiche à la meule de pierre comme autre fois, dégustation, gastronomie, histoire, culture, diaporama explicatif etc… toutsavoir sur la moutarde de Dijon
Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot 21800 QUETIGNY Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « confreriedelamoutardededijon@orange.fr »}]
Fabrication et dégustation de moutarde fraîche à la meule de pierre moutarde–exposition–fabrication–gastronomie–gratuité
Confrérie de la Moutarde de Dijon
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