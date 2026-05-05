De la Graine au Pot… de MOUTARDE, Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot, Quetigny

De la Graine au Pot… de MOUTARDE Samedi 27 juin, 11h30 Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot Côte-d’Or

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

La Confrérie de la Moutarde de Dijon organise une exposition sur la Moutarde de Dijon, produit unique au monde. Sa fabrication de moutarde fraiche à la meule de pierre comme autre fois, dégustation, gastronomie, histoire, culture, diaporama explicatif etc… toutsavoir sur la moutarde de Dijon

Maison GRANDSAGNES 590 chemin du Cartot 21800 QUETIGNY Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « confreriedelamoutardededijon@orange.fr »}]

Fabrication et dégustation de moutarde fraîche à la meule de pierre moutarde–exposition–fabrication–gastronomie–gratuité

Confrérie de la Moutarde de Dijon