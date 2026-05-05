De la graine de colza et de tournesol à la bouteille dans le Sud-Ouest, Saipol Bassens, Bassens

De la graine de colza et de tournesol à la bouteille dans le Sud-Ouest Mercredi 3 juin, 13h30 Saipol Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Filiale d’Avril, Saipol transforme à Bassens des graines de colza et de tournesol en produits pour l’alimentation et la nutrition humaine, pour l’alimentation des élevages, et en énergies renouvelables pour les transports décarbonés.

A l’occasion de la visite, vous pourrez découvrir le process complet de transformation des graines et comment elles se retrouvent dans notre quotidien. Vous découvrirez également comment le site valorise l’enveloppe des graines de tournesol pour fournir l’énergie nécessaire à la production (décorticage et chaudière biomasse).

La visite, d’une durée de 2h est limitée à un groupe de 8 à 10 personnes. Elle n’est pas accessible dans son intégralité aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes qui sont sensibles au vertige.

Saipol Bassens 35 avenue bellerive des moines Bassens Bassens 33565 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-usine-saipol-bassens »}]

L’usine Saipol de Bassens transforme des graines de colza et de tournesol en produits pour l’alimentation et la nutrition humaine, pour l’alimentation des élevages, et en énergies renouvelables. Tournesol Colza

DR