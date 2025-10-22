De la Lumière d’Agnès Sorel à l’Espoir d’Octobre Rose Loches

De la Lumière d’Agnès Sorel à l’Espoir d’Octobre Rose Loches mercredi 22 octobre 2025.

De la Lumière d’Agnès Sorel à l’Espoir d’Octobre Rose

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 19:00:00

2025-10-22

Une rencontre entre mémoire, art et prévention pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Café bla-bla, annonce de la vente aux enchères du tableau photographique Le Poison et le Remède , cycle de conférences, randonnée…

– de 9h à 13h café bla-bla à la salle des cordeliers pour répondre à vos questions sur le cancer en présence de nombreux professionnels

– déjeuner découvrez les restaurants partenaires lochois

– 13h30 départ Place de la Marne de la randonnée sur les pas d’Agnès Sorel randonnée au sein de Loches (participation libre, s’habiller en rose)

– 16h30 annonce dans la salle des cordeliers de la vente aux enchères du tableau photographique Le Poison et le Remède suivi d’un cycle de conférences (un premier volet santé, un second historique et un troisième artistique portant sur le tableau photographique mis aux enchères). .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ucal.loches@gmail.com

English :

A meeting of memory, art and prevention to support the fight against breast cancer.

Café bla-bla, announcement of the auction of the photographic painting Le Poison et le Remède , lecture series, hike…

German :

Ein Treffen zwischen Erinnerung, Kunst und Prävention, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen.

Café bla-bla, Ankündigung der Versteigerung des fotografischen Gemäldes Le Poison et le Remède , Vortragsreihe, Wanderung…

Italiano :

Un incontro tra memoria, arte e prevenzione per sostenere la lotta contro il cancro al seno.

Caffè bla-bla, annuncio dell’asta del dipinto fotografico Le Poison et le Remède , serie di conferenze, escursioni…

Espanol :

Un encuentro de memoria, arte y prevención para apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

Café bla-bla, anuncio de la subasta del cuadro fotográfico Le Poison et le Remède , ciclo de conferencias, caminata…

