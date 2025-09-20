De la maison à la forêt, architectures en dialogue Village Gueberschwihr

Départ place de la mairie et deux circuits dans le village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Associer l’architecture historique et l’architecture naturelle

Deux parcours, une même vision :

Explorer deux formes d’architecture enracinées dans notre territoire :

– L’habitat villageois (XVe – XVIIe s.) à Gueberschwihr

– L’architecture en forêt, entre nature, art et construction

1. L’architecture du bâti ancien : valorisation de l’ouvrage de Marc Grodwohl : Le Vigneron et l’Architecte, XVe – XVIIe s.

– Visites et exposition dans 13 cours ouvertes – Panneaux explicatifs dans chaque cour

– 2 circuits de découvertes

– Visites libres à l’aide d’un plan et des visites guidées

Horaire des visites guidées départ place de la Mairie :

– Samedi : 15h

– Dimanche : 10h – 14h – 16h

2. L’architecture de la forêt : exposition photographique immersive : « L’esprit des bois »

– Photos et oeuvres de Jean-Philippe Jenny, Christian Frick, Emmanuel Henninger

– Présentation sous forme de diaporama et exposition de photos

– Estampes et récit de l’école hongroise d’architecture organique autour de l’architecte hongroIs Makovecs. Ces estampes n’on jamais été exposées.

– Interventions d’architectes contemporains en forêt

Village Place de la mairie, 68420 Gueberschwihr Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est 0389493114

La mairie de Gueberschwihr est un bâtiment au style architectural local typique. Parking place de la Mairie

© Marc Grodwohl