De la maison en pan de bois aux grands ensembles : petite histoire de l’habitat en France Salle d’honneur Fontenay-le-Comte

Sans réservation, dans la limite des jauges à respecter

A la lumière d’exemple fontenaisiens, parcourons l’histoire de l’habitat urbain du moyen âge au XXe siècle. Les maisons polyvalentes médiévales nous renseignent à la fois sur la vie des commerçants et artisans en ville, ainsi que sur les méthodes de constructions et l’urbanisme de l’époque. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les plus fortunés font ériger des hôtels particuliers et des immeubles de rapport, en pierre. La forme de la ville est métamorphosée et bientôt les enceintes sont rasées au profit de l’étalement urbain. Dans les siècles suivants, parallèlement à l’essor industriel, des cités ouvrières s’établissent en marge des centres anciens. Huit siècles qui ont façonné un paysage protéiforme caractéristique de nombreuses villes françaises.

Salle d’honneur 9 rue Georges Clemenceau 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

